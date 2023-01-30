Вспышка скарлатины произошла в одном из детских садов Смоленска. Фото: Евгения ГУСЕВА

В одном из детских садов областного центра произошла вспышка скарлатины. Речь идет о дошкольном учреждении № 78 «Исток», расположенном по адресу: ул.Марины Расковой, 9А. По словам родителей, пока из-за заболевания закрыли одну группу.

Скарлатина – это острое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. Оно сопровождается головной болью, подъемом температуры, слабостью, воспалением миндалин. Источником инфекции является больной человек или носитель стрептококковой инфекции.

Ранее "КП" писала, что Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики онкологических заболеваний. В 2022 году в регионе злокачественные новообразования впервые были выявлены у 3943 человек.