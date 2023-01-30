В «Смоленскэнерго» рассказали о блокировке рекламы хищений электроэнергии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2022 году сотрудники ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» выявили 174 подобных интернет–ресурса, ориентированных на целевую аудиторию региона. На сайтах была размещена реклама приспособлений для безучетного потребления электроэнергии и опубликованы объявления о продаже приборов учета с изменениями в конструкции, неодимовых магнитов, поддельных пломб. Также вниманию посетителей предлагались статьи о способах воздействия на приборы учета с помощью различных устройств, включая импульсные генераторы для остановки счетчиков электроэнергии и иных средств, способных вмешиваться в работу приборов учета электрической энергии.

По всем выявленным фактам нарушения федерального законодательства отделом безопасности филиала подготовлены и направлены в Прокуратуру Смоленской области обращения с предложением о принятии к указанным Интернет–ресурсам и их владельцам мер в соответствии с законодательством РФ. В соответствии с полученными ответами факты нарушения законодательства РФ нашли подтверждение, материалы переданы в суд для принятия решения о блокировке сайтов на территории РФ и привлечения виновных к административной ответственности. Материалы сайтов свидетельствовали о нарушении рекламодателями п.1 ч.4 ст.5 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38–ФЗ «О рекламе».

«Сотрудники филиала ведут непрерывную работу по пресечению деятельности сайтов, специализирующихся на продаже модифицированных приборов учета электроэнергии в целях искажения фактического значения потребляемой электроэнергии. Те, кто пользуется услугами подобных сайтов, должен понимать, что совершает незаконные действия. Напоминаем, что вмешательство в работу приборов учета влечет как административную, так и уголовную ответственности с выплатой штрафа в размере, в несколько раз превышающем стоимость фактически потребленного электричества», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.