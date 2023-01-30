В Смоленской области женщина на грузовике «Мерседес» съехала в кювет

Женщина на грузовике «Мерседес» съехала в кювет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жесткое ДТП произошло 29 января в Рославльском районе.

Ночью 30-летняя женщина ехала на «Мерседес Спринтер» с полуприцепом по трассе А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь». На 339-м километре она не справилась с управлением и «слетела» в кювет.

Как сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД, причиной аварии мог стал тот факт, что водитель не выбрала безопасную скорость движения.

В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка авто. С травмами её доставили в медицинское учреждение.

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