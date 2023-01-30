Роспотребнадзор проверит сообщения о вспышке скарлатины в детском саду Смоленска.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области назначило проверку после сообщений о вспышке скарлатины в детском саду «Исток» в Смоленске.
Как ранее сообщил «КП-Смоленск» собственный источник, в учреждении из-за заболевания закрыли одну группу. Ведомство анонсировало проведение эпидрасследования.
По имеющейся информации, одна из групп детского сада ушла на карантин до четвертого февраля. Родители отмечают, что у детей появляется жар, сыпь, а также воспаляется горло.
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