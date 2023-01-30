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НовостиЗдоровье30 января 2023 14:40

Роспотребнадзор проверит сообщения о вспышке скарлатины в детском саду Смоленска

О закрытии группы на карантин сообщили родители воспитанников
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Роспотребнадзор проверит сообщения о вспышке скарлатины в детском саду Смоленска.

Роспотребнадзор проверит сообщения о вспышке скарлатины в детском саду Смоленска.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области назначило проверку после сообщений о вспышке скарлатины в детском саду «Исток» в Смоленске.

Как ранее сообщил «КП-Смоленск» собственный источник, в учреждении из-за заболевания закрыли одну группу. Ведомство анонсировало проведение эпидрасследования.

По имеющейся информации, одна из групп детского сада ушла на карантин до четвертого февраля. Родители отмечают, что у детей появляется жар, сыпь, а также воспаляется горло.

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