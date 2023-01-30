Россельхозбанк запустил на платформе Своё Фермерство сервис анализа кормов. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Витрина цифровых сервисов платформы Своё Фермерство от Россельхозбанка пополнилась уникальным решением от аналитической лаборатории ООО «Агроплем». Сервис «Лаборатория кормов» позволяет провести оценку корма или кормового сырья методом NIR - ближней инфракрасной спектроскопии.

Теперь любой пользователь платформы Своё Фермерство может заказать экспресс-оценку применяемого в хозяйстве корма буквально в 2 клика, оформив заявку на платформе в разделе «Лаборатория кормов» и отправив образец в лабораторию. Там же пользователи могут ознакомиться с примерами отчетов и заключений, выдаваемых по результатам оценки кормовой ценности, скачав образцы, размещенные в разделе сервиса. В рамках сервиса доступны несколько видов исследований: анализ кормовой ценности на содержание белка, жира, витаминов и минеральных веществ в кормах и концентратах; санитарно-химические исследования, позволяющие определить качество и безопасность кормов и кормового сырья; а также химические исследования на определение индикаторных компонентов, показателей подлинности и качества.

Наиболее популярными объектами исследования в рамках сервиса «Лаборатория кормов» являются грубые (сено, шелуха, солома) и сочные (силос, сенаж) корма, комбикорма, премиксы, БВМК, зерно и концентрированные корма, кормовые добавки животного происхождения и другие. Данные, полученные на основе анализа, позволят аграриям оптимально сбалансировать рацион животных, скорректировать программу кормления, оценить необходимость использования сырья и кормовых добавок и контроля их качества.

«Для нашей платформы Своё Фермерство мы отбираем только те решения, которые имеют практическую пользу для фермерских хозяйств и агропредприятий и которые способны повысить эффективность и рентабельность агробизнеса. Мы уверены, что новый сервис «Лаборатория кормов» будет востребован среди аграриев, ведь он позволит эффективно управлять самой затратной частью бизнеса – кормовой, а также сохранить уверенность в качестве используемых кормов. А высокое качество – залог высоких показателей продуктивности животноводческого хозяйства», - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Агроплем — лабораторно исследовательский центр, предоставляющий услуги в сфере коммерческих потоковых анализов для сельского хозяйства с 2019 года. Он оснащен новейшим оборудованием для проведения исследований, имеет высокие мощности и использует реактивы высокой чистоты. Компания Агроплем является резидентом инновационного центра «Сколково» и предлагает услуги для всех отраслей животноводства.

Экосистема «Свое Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Сегодня на витрине цифровых сервисов платформы Своё Фермерство представлено более 50 решений, в том числе специализированные сервисы для животноводов, растениеводов и рыбоводов, а также унифицированные решения для любого направления агробизнеса.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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