В Смоленске отметили юбилей 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

30 января исполнилось 80 лет одному из самых прославленных объединений Вооруженных Сил СССР и России - 1-й Гвардейской танковой Краснознаменной армии. Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественном собрании, приуроченном к этой знаменательной дате.

Мероприятие прошло в КДЦ «Губернский». Его участниками стали ветераны танковых войск, участники СВО и военнослужащие Смоленского гарнизона, руководители органов власти региона, курсанты и кадеты, представители духовенства и общественных организаций.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

За успехи в выполнении боевых задач Верховный Главнокомандующий 20 раз объявлял благодарность воинам 1-й Гвардейской танковой Краснознамённой армии. Сейчас бойцы 1-й танковой армии, как и их предшественники, показывают мужество и стойкость, находясь в зоне проведения СВО.

– Отдельные слова благодарности хочу адресовать ветеранскому активу за проводимую работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стремление донести до молодежи ценность нашей истории, защитить историческую правду, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Глава региона поздравил личный состав и ветеранов танковых войск с юбилеем и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в деле обороноспособности государства.

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