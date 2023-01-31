Госавтоинспекция Смоленской области предупреждает об ухудшении погодных условий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области предупреждает об ухудшении погодных условий на предстоящую неделю, связанных с колебаниями температуры, снегопадом и ледяным дождём, а также снижением дальности видимости.

Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать совершения резких маневров, а также быть особенно бдительными при подъезде к пешеходным переходам.

Пешеходов также просят быть предельно внимательными, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, использовать световозращающие элементы.

В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций следует обращаться в отделение подготовки оперативной информации Управления Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области по телефону: 8-(4812) 77-66-97 или по единому номеру 112.

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