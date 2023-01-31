Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Смоленске. Фото: "Drive2 Смоленск" в соцсетях.

Во вторник, 31 января, на улице Шевченко произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. По предварительным данным, 67-летний водитель «Фольксваген транспортёр» не предоставил преимущество в движении транспортному средству ГАЗ при выезде с прилагающей территории.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, в результате аварии четырёх пассажиров маршрутки доставили в больницу для осмотра.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области женщина на грузовике «Мерседес» съехала в кювет. Пассажирку автомобиля госпитализировали.