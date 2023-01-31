В Смоленской области осудили адвоката по обвинению во взяточничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 2022 года оперативники регионального УФСБ России в Сафонове задержали адвоката местной коллегии адвокатов.

42-летняя женщина разработала вместе со своими преступными связями схему по вымогательству денежных средств осужденных, желающих выйди на свободу по УДО.

Её подельники вводили в заблуждение смолян, отбывающих наказание, и обещали решить данный вопрос в судебных инстанциях, предлагая воспользоваться услугами юриста. В свою очередь, женщина убеждала осуждённых в необходимости дать взятку представителям правоприменительных органов и под предлогом передачи денег забирала их себе, не собираясь их никому передавать. Таким образом она присвоила себе 500 тысяч рублей.

Ярцевский городской суд Смоленской признал её виновной в совершении мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. Женщина получила 3 года условно. Подельники осуждены за посредничество во взяточничестве, их приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.

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