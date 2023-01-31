В Починковском районе неизвестный облил собаку кислотой. Фото: страница приюта «Верность» в соцсетях.

В приют для животных «Верность» поступила собака, которой диагностировали химический ожог кожи.

Животное обнаружили в поселке Лосня, предположительно её облили кислотой. Собаку отвезли к ветеринару, чтобы взять соскоб и удостовериться, что это не кожное заболевание. Врач подтвердил, что раны свежие и действительно ожогового характера.

Ветеринары назвали собаку Гудини, сейчас она находится в бесплатной ветсанчасти на лечении и восстановлении. Такой необычный выбор клички в приюте объяснили уникальными способностями:

– Это самая подходящая кличка для неё. Обезьянка или Гудини, называйте как хотите, умеет открывать, нет не двери, а окна! Бездомная собака открывает окна с такой легкостью, будто делал это всю жизнь! Мы были в шоке, но это первая собака, которая открывает именно окна, а не двери.

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