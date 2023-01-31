Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 января 2023 9:05

В Починковском районе неизвестный облил собаку кислотой

Сейчас животное находится в бесплатной ветсанчасти на лечении
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Починковском районе неизвестный облил собаку кислотой. Фото: страница приюта «Верность» в соцсетях.

В Починковском районе неизвестный облил собаку кислотой. Фото: страница приюта «Верность» в соцсетях.

В приют для животных «Верность» поступила собака, которой диагностировали химический ожог кожи.

Животное обнаружили в поселке Лосня, предположительно её облили кислотой. Собаку отвезли к ветеринару, чтобы взять соскоб и удостовериться, что это не кожное заболевание. Врач подтвердил, что раны свежие и действительно ожогового характера.

Ветеринары назвали собаку Гудини, сейчас она находится в бесплатной ветсанчасти на лечении и восстановлении. Такой необычный выбор клички в приюте объяснили уникальными способностями:

– Это самая подходящая кличка для неё. Обезьянка или Гудини, называйте как хотите, умеет открывать, нет не двери, а окна! Бездомная собака открывает окна с такой легкостью, будто делал это всю жизнь! Мы были в шоке, но это первая собака, которая открывает именно окна, а не двери.

Читай также:

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Смоленске. Пассажиров транспорта доставили в больницу.