СК и прокуратура начали проверку по факту ДТП с маршрутным такси в Смоленске. Фото: Олег ЗОЛОТО

По поручению руководителя СУ СК России по Смоленской области Анатолия Уханова организована доследственная проверка по факту ДТП с маршруткой. Авария произошла утром 31 января возле дома 52 на улице Шевченко.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям (бездействию) ответственных лиц будет дана правовая оценка.

Помимо этого, по факту ненадлежащего осуществления пассажирских перевозок прокуратура области также организовала проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению правил перевозки пассажиров, техническому состоянию транспортного средства, условиям его эксплуатации.

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