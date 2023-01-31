Смоленская АЭС: знатоки ответили на все вопросы

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

XII Зимний открытый турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» объединил более ста эрудитов - работников Смоленской АЭС и подрядных организаций, ветеранов, педагогов, жителей Десногорска и Рославля. Организаторами турнира выступили молодые атомщики Смоленской АЭС и интеллектуальный клуб «Три тысячных» при поддержке администрации и профсоюза Смоленской АЭС.

Приветствуя участников, председатель жюри, председатель профсоюзной организации Смоленской АЭС Игорь Хомяков отметил, что турнир посвящён 75-летию Российскогого профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП), и пожелал всем игрокам удачи, интересных вопросов и правильных ответов.

Турнир проходил по правилам спортивной игры «Что? Где? Когда?»: 4 тура по 12 вопросов, минута – на обсуждение, 10 секунд – на передачу ответа членам жюри. Команды играли в двух лигах в зависимости от результатов предыдущего сезона.

«Это была очень интересная игра, на самые сложные вопросы находился хотя бы один правильный ответ, - отметил ведущий турнира, президент интеллектуального клуба Смоленской АЭС «Три тысячных», председатель организации молодых атомщиков САЭС Григорий Шахмуть. - В этой игре не было «гробов», т. е. вопросов, на которые знатоки не нашли ответа. Это говорит о том, что уровень IQ и широта кругозора растут и, надеюсь, в дальнейшем мы будем покорять новые вершины!»

В первой лиге победу одержала команда атомщиков – жителей Рославля «Тертые калачи», на 2 месте - сборная команда Смоленской АЭС «Три тысячных», 3 место — у команды педагогов школы №4 Десногорска «Третий этаж».

Среди второй лиги первое место заняла команда отдела ядерной безопасности и надежности САЭС, второе место - у сборной команды Десногорска «F1», третье место заняла команда ветеранов Смоленской АЭС «Компас».

Победители и призеры получили кубки и книги от администрации и профсоюзного комитета Смоленской АЭС. Все команды получили дипломы участников интеллектуального турнира и сладкие призы.