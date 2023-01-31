Секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов везет смоленским бойцам в зону СВО два автомобиля УАЗ и подарки от детей

Фото: smolensk.er.ru.

Два автомобиля УАЗ прошли серьезный осмотр у механиков, прежде чем их отправили смоленским бойцам в зону проведения спецоперации. Автомобили для земляков везет секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов. По его словам, машины точно пригодятся, об этом говорили с бойцами во время первой поездки.

Вместе с материальной поддержкой привезут и моральную - посылки от детей-ангелов и ребят из православных приходов.

«Мы встречаемся с военнослужащими воинских подразделений, которые либо сформированы в Смоленской области, либо базируются изначально у нас. Мы не только привозим необходимое, но и общаемся с бойцами, чтобы понять, что еще нужно. Кроме того, отвезем открытки к 23 февраля и подарки от наших детей - участников акции «От сердца к сердцу». Дети решили передать это от себя, чтобы солдаты знали – от мала до велика их поддерживают, ими гордятся», - рассказал председатель областной Думы Игорь Ляхов.

По словам руководителя общественной организации детей с ограниченными возможностями здоровья «Дети-Ангелы-Смоленск» Натальи Богдаевой, дети с трепетом собирали такие посылки.

Отметим, в этом году 50% средств от совместной благотворительной ярмарки «Единой России», «Детей-Ангелов» и Смоленской епархии направили на нужды бойцов СВО, так решили сами родители. В рамках проекта «Всё для фронта» были закуплены предметы солдатского быта и переданы землякам.

Поделки для солдат подготовили и дети прихода храма Вознесения Господня в деревне Рыбки, а также православного детского дома. Настоятель церкви Архангела Михаила отец Павел передал окопные свечи. Отметим, что прихожане церкви не раз жертвовали средства на закупку оборудования для военнослужащих.

Встретится с бойцами в зоне СВО и руководитель Смоленской региональной приемной «Единой России» Андрей Моргунов.

«При региональной общественной приемной создан Центр поддержки мобилизованных и их семей, и к нам очень часто поступают обращения от семей, их уже более 100. Сейчас я еду с коллегами, чтобы встретиться с военнослужащими, чтобы услышать те проблемы, с которыми сталкиваются их семьи. Когда Игорь Васильевич ездил в первый раз, к нему обратился житель Угранского района – попросил помочь дровами для семьи – мы помогли. Поездки помогают наладить двустороннюю связь», - рассказал Андрей Моргунов.

Фото: smolensk.er.ru.

Напомним, что единороссы вместе с жителями региона уже четыре месяца оказывает поддержку землякам. Внести свой вклад может каждый – Смоленск, Карла Маркса, 14;+7(4812)31-95-13.