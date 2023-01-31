В Смоленской области браконьеры застрелили медведя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На охраняемой природной территории в Велижском районе неизвестные застрелили самку медведя. В региональном департаменте лесного хозяйства сообщили, что государственному охотничьему фонду причинён ущерб в размере 448 500 рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, совершивших преступление.

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