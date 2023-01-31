Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 14:07

В Смоленской области браконьеры застрелили медведя

Полиция возбудила уголовное дело
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области браконьеры застрелили медведя.

В Смоленской области браконьеры застрелили медведя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На охраняемой природной территории в Велижском районе неизвестные застрелили самку медведя. В региональном департаменте лесного хозяйства сообщили, что государственному охотничьему фонду причинён ущерб в размере 448 500 рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, совершивших преступление.

Читай также:

СК и прокуратура начали проверку по факту ДТП с маршрутным такси в Смоленске. В аварии есть пострадавшие.