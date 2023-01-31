В Смоленской области браконьеры застрелили медведя.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На охраняемой природной территории в Велижском районе неизвестные застрелили самку медведя. В региональном департаменте лесного хозяйства сообщили, что государственному охотничьему фонду причинён ущерб в размере 448 500 рублей.
Полицией возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, совершивших преступление.
Читай также:
СК и прокуратура начали проверку по факту ДТП с маршрутным такси в Смоленске. В аварии есть пострадавшие.