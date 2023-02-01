Смолянин попал в ДТП на угнанной им из автосервиса «Тойоте». Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В полицию поступило сообщение о том, что в деревне Шабаново, в кювете, лежит «Тойота Камри» с механическими повреждениями после аварии. Выяснилось, что водитель скрылся с места ДТП. Полицейские установили данные собственника транспортного средства – некоторое время назад он оставил свое авто в сервисе на ремонт.

Персонал указанного сервиса восстановил картину произошедшего. Сотрудники рассказали, что ночью автослесарь, ранее судимый 25-летний житель Дрюцка, решил поехать на чужой машине домой, однако по дороге не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Он бросил автомобиль и дальше пошел пешком. За оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, мужчину арестовали на 11 суток.

Читай также:

СК и прокуратура начали проверку по факту ДТП с маршрутным такси в Смоленске. В аварии есть пострадавшие.