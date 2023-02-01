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НовостиПолитика1 февраля 2023 7:23

Смоленское предприятие освоило выпуск экипировки для участников СВО

В месяц компания «Лео» выпускает от одной до двух тысяч изделий
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленское предприятие освоило выпуск экипировки для участников СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Смоленское предприятие освоило выпуск экипировки для участников СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский посетил предприятие «Лео» в Гагарине, специализирующееся на производстве трикотажных изделий и одежды для детей. Как рассказал глава региона на своей странице в соцсети, в прошлом году предприятие наладило выпуск медицинских сумок, зимних спальных мешков с утеплителем и другой экипировки для участников СВО. В месяц здесь выпускают от одной до двух тысяч изделий.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– Стараемся оказывать компании всемерное содействие. ГК «Лео» включена в Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение, которые в приоритетном порядке могут претендовать на господдержку – льготные займы и пр. Будем помогать и в дальнейшем. Спасибо коллективу предприятия за то, что не остались в стороне! – написал Алексей Островский.

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