В Смоленске посетитель торгового центра напал на 74-летнего охранника. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Инцидент произошёл в одном из торговых центров. Пожилой охранник обратился в полицию с заявлением, что на него напали во время рабочего дня.

Выяснилось, что между 74-летним мужчиной и посетителем ТЦ возник конфликт. В результате ссоры неизвестный несколько раз ударил охранника.

Причиненные травмы экспертиза квалифицировала как побои. Нападающим оказался 28-летний местный житель. Он пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Смоленской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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