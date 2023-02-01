В Смоленской области отремонтируют обход Новодугино. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 4,041 км запланирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

В рамках работ подрядчик выполнит фрезерование и устройство двух слоев асфальта на основном ходу и примыканиях, укрепление обочин, замену дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Об этом сообщили в профильном департаменте.

В предыдущие годы в Новодугинском районе были отремонтированы участки автодороги Новодугино-Родоманово-Пречистое, ведущей в Гагаринский район и участок дороги Новодугино-Днепровское-Мольно.

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