В Смоленске откроют Центр поддержки участников СВО и членов их семей

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Подробно формат будущей деятельности регионального учреждения губернатор Алексей Островский обсудил с руководителем Центра Еленой Петровой.

Курировать буду лично

«Базовая задача Центра — качественная и оперативная отработка просьб и обращений членов семей мобилизованных и добровольцев, их сопровождение в решении межведомственных вопросов. Уже не раз говорил, что данная проблематика должна быть в постоянном, ежедневном фокусе внимания региональной и местной власти. Именно поэтому буду курировать его лично», — подчеркнул Алексей Островский.

Отметим, что учреждение станет преемником действующего с октября 2022 года профильного колл-центра, который был создан на площадке МФЦ по ул. Индустриальной в Смоленске. Деятельность последнего будет продолжена до момента официального открытия Центра поддержки участников СВО и членов их семей.

«Удовлетворён тем, как была организована работа колл-центра на первоначальном этапе и признателен волонтёрам и сотрудникам подразделений региональной администрации за участие в этом важном деле, качество предоставляемых консультаций, проявленную активность и неравнодушие», — заявил губернатор.

Ключевая цель

Вместе с тем, по словам Алексея Островского, функционал создаваемого Центра включает в себя более широкий спектр вопросов, которые будут находиться в его компетенции и решаться на более высоком профессиональном уровне.

«Это не только адресное взаимодействие с членами семей наших ребят, но и с самими участниками СВО, вернувшимися домой и нуждающимися, к примеру, в реабилитационной помощи. Не менее важное направление — систематизация сформированных ранее в каждом муниципалитете социальных паспортов семей мобилизованных смолян с их индивидуальными потребностями, которые позволят своевременно оказывать необходимую поддержку: социальную, медицинскую», — отметил глава региона.

Во время прошедшей рабочей встречи он обозначил ключевую цель, ради которой в Смоленской области создаётся Центр поддержки участников СВО и членов их семей, — «каждое обращение должно было детально рассмотрено, помощь оперативно оказана».

«Если это невозможно сделать в короткие сроки, задача его сотрудников — максимально внимательно и корректно разъяснить заявителю причины и вместе с ним пройти путь до полного решения вопроса», — подчеркнул губернатор.