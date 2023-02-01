Алексей Островский побывал с рабочей поездкой в Вяземском районе

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Глава региона в очередной раз внепланово проинспектировал темпы строительства Фроловского моста через реку Вязьму. Визит состоялся без предварительного информирования руководства муниципалитета — глава района Инна Демидова была оперативно вызвана на объект.

«Исходя из доклада руководителя профильного департамента, заслушанного мною несколькими днями ранее, какой-либо риск срыва сроков завершения работ отсутствует. Решил убедиться в этом лично, поскольку уже не раз была обозначена значимость данного моста для городской транспортной инфраструктуры», — рассказал губернатор. — Как меня проинформировала глава района, все мероприятия идут в графике, в увеличении численности работающих на объекте необходимости нет — она варьируется в зависимости от фаз и темпов строительства».

Напомним, что в соответствии с контрактом Фроловский мост должны сдать в эксплуатацию до конца октября 2023 года. Однако это, возможно, случится и раньше.

По словам главы Вяземского района Инны Демидовой, если не возникнет форс-мажора, движение по мосту может быть открыто уже этим летом.

«Высказал свою позицию на этот счёт — если это произойдёт без ущерба для качества и без нарушения технологического процесса строительства, могу такое опережение графика только приветствовать. В первую очередь с учётом того, что вязьмичи очень ждут открытия этого моста, испытывая серьёзные неудобства из-за затянувшихся сроков ввода по вине прежнего подрядчика», — одобрил такие планы губернатор.

«Поручил главе района Инне Демидовой держать этот вопрос на особом контроле и, как и ранее, еженедельно информировать меня о ходе строительства», — поделился итогами внеплановой проверки Алексей Островский.