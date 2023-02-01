В Смоленске губернатор и мер провели рабочую встречу

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Финансовое состояние крупнейшей управляющей компании Смоленска — «Жилищник» и внешний вид знакового спортивного объекта — стадиона «Спартак» — стали главными темами рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с главой города Андреем Борисовым. По итогам обсуждения глава региона дал несколько поручений.

Неплатежи довели до суда

Напомним, что в настоящее время УК «Жилищник» обслуживает свыше полутора тысяч многоквартирных домов (около 70% жителей Смоленска). Однако из-за существенной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (по причине значительного роста неплательщиков), сформировавшейся до августа 2021 года, в отношении компании введена процедура банкротства — наблюдение. Следующее судебное заседание, в процессе которого «Жилищник» будет ходатайствовать о заключении мирового соглашения с кредиторами и определении порядка погашения задолженности, назначено на 15 февраля. Требуемых объёмов финансовых средств на эти цели у компании нет.

«Как и глава города, я также полностью разделяю мнение о необходимости финансового оздоровления данной управляющей компании и урегулирования ситуации с поставщиками коммунальных услуг. Постараемся помочь в этом вопросе — уже дал указание профильным чиновникам проработать его совместно с администрацией города», — пообещал губернатор.

Одновременно с этим Алексей Островский обратил внимание Андрея Борисова на необходимость кардинального изменения подходов «Жилищника» к качеству и своевременности оказываемых услуг населению.

«Знаю и вижу по обращениям и комментариям смолян в соцсетях, насколько горожане в большинстве своём недовольны работой этой управляющей организации. Поручил взять данный вопрос на самый жёсткий контроль», — рассказал о принятом решении глава региона.

Требуется ремонт

Ещё одно прозвучавшее в рамках рабочей встречи указание губернатора касалось стадиона «Спартак». Объект был продан в 2012 году областным объединением организаций профсоюзов частной компании.

Между тем окончательное решение по дальнейшему использованию стадиона на протяжении всех этих лет новый собственник так и не принял.

«Но это не значит, что объект должен разрушаться на глазах у смолян и гостей города, — выразил свою позицию губернатор. — Сейчас внешний вид стадиона производит удручающее впечатление и вызывает массу совершенно справедливых нареканий».

Фасад спортивного объекта требует ремонта, и этим вопросом займётся Рабочая группа, сформированная в городской администрации, куда в том числе войдут и новые владельцы «Спартака».

«Поручил главе города Андрею Борисову создать Рабочую группу, включив в её состав помимо профильных подчинённых нынешних собственников объекта с тем, чтобы за их счёт придать фасадной части цивилизованный вид и впредь поддерживать её в надлежащем состоянии, соответствующем историческому облику города и ожиданиям смолян», — поделился итогами встречи глава региона.