В Смоленске выберут единый облик городских автобусов. Фото: пресс-служба администрации города.
В рамках уже начавшейся реформы общественного транспорта в Смоленске запустили конкурс на создание цветографической концепции городского автобуса. Он проводится с целью разработки единого узнаваемого стиля городского транспорта.
Прислать работы на конкурс можно до 3 апреля. Как отметил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, сделать это может любой желающий, как профессиональный дизайнер, так и любитель.
Победителя выберет экспертное жюри и сами смоляне в ходе интернет-голосования.
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