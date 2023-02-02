В Смоленске автобус с пассажирами загорелся на ходу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

1 февраля в районе Красного Бора во время движения загорелся автобус «ПАЗ» под рейсовым номером 36.

По словам очевидцев, из-под транспортного средства начал валить дым, а после и открытый огонь. Пассажиры, среди которых были и пожилые люди, незамедлительно эвакуировались.

Огонь водителю помогли потушить проезжающие мимо автомобилисты. Официальной информации о возгорании пока нет, причину предстоит выяснить специалистам.

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