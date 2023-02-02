Второй «Фермерский островок» открылся в Смоленске при поддержке КМСП. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленске открылся второй «Фермерский островок» – проект, который реализуется при поддержке областной администрации Корпорацией МС совместно с торговой сетью «Пятерочка». В презентации «островка» принял участие губернатор Алексей Островский.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Первый в регионе магазин «Фермерский островок» открылся в конце сентября 2022 года на улице Петра Алексеева, 3б. Второй – в преддверии Нового года на улице Нахимова, 14.

На своей странице в социальной сети глава региона отметил, что предлагаемый ассортимент товаров весьма обширен и включает фермерские колбасные изделия и полуфабрикаты ручной лепки (котлеты, фарш, пельмени, голубцы), мясную и молочную продукцию, сыры, овощи, продукцию пчеловодства и др. К настоящему времени с регоператором работают известные на Смоленщине фермерские хозяйства и производители пищевой продукции.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– Будем и в дальнейшем всемерно помогать в его реализации и расширении сети «Фермерских островков» на территории региона. В частности, сейчас в стадии проработки находится вопрос по открытию такого «Островка» в Гагарине, – написал Алексей Островский.

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