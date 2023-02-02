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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 8:00

В Смоленской области мужчины рисковали жизнью ради подледной рыбалки

На реке Десна вблизи турбазы «Клёвое место» недалеко от деревни Богданово Рославльского района оторвалась льдина с вещами рыбаков, сообщили очевидцы
Источник:kp.ru
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Инцидент произошел 2 февраля в 7.30 утра. На место ЧП прибыли экстренные службы. В связи с тем, что на льдине находились вещи и палатка, в которой горел свет, спасатели предположили, что там, скорее всего, находятся люди.

Через некоторое время выяснилось, что на льдине никого нет, а хозяева палатки спали на берегу в автомобиле.

- О случившемся мужчины узнали от спасателей, которые и организовали доставку вещей со льдины на берег, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее в Смоленске загорелся автобус с пассажирами.