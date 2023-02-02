В Вязьме обнаружили 9 снарядов времён войны. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».
В среду, 1 февраля, от УМВД поступило сообщение об обнаружении 8 артиллерийских взрывателей и запала к ручной гранате. Их нашли на улице Просвещения в Вязьме.
По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, специалисты Пожарно-спасательного центра уничтожили найденные боеприпасы в установленном порядке.
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