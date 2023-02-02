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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:05

В Вязьме обнаружили 9 снарядов времён войны

Взрывоопасные предметы уничтожили в установленном порядке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Вязьме обнаружили 9 снарядов времён войны. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В Вязьме обнаружили 9 снарядов времён войны. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В среду, 1 февраля, от УМВД поступило сообщение об обнаружении 8 артиллерийских взрывателей и запала к ручной гранате. Их нашли на улице Просвещения в Вязьме.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, специалисты Пожарно-спасательного центра уничтожили найденные боеприпасы в установленном порядке.

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