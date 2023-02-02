В Угре планируют провести капитальный ремонт водопровода. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Сегодня, 2 февраля, в рамках прямого эфира губернатора Алексея Островского с жителями Угранского района глава муниципалитета Наталья Шишигина ответила на вопрос о качестве питьевой воды. По её словам, в 2023 году запланировали капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Фрунзе.

В последние годы в Угре заменили более 22 километров водопроводных сетей. В 2022 году поменяли оборудование на станциях водоочистки, установили новые фильтры. Вода соответствует всем требованиям санитарных норм и правил.

Глава муниципалитета отметила, что на нескольких участках водопровода на улицах Фрунзе и Мира также требуется замена.

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