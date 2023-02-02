Смоленские энергетики выполнили техприсоединение пятизвездочной гостиницы. Фото: Иван Макеев

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» выполнили работы по технологическому присоединению гостиницы в центре г. Смоленска с 207 номерами, конференц-залом, СПА-зоной, ресторанами, спортзалом.

В рамках исполнения договора на технологическое присоединение для обеспечения электроэнергией электрооборудования и освещения гостиницы ООО «Мегаполис-Смоленск», специалисты филиала выполнили строительство двух кабельных 6 кВ (2х0,05 км) и монтаж электрооборудования 6 кВ с силовыми трансформаторами мощностью 2х1000 кВА во встроенной трансформаторной подстанции. Мощность, предоставленная гостинице категории «пять звезд», составила 900 кВт.

Отель находится в самом центре города, на границе двух административных районов, с развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью.

Открытие гостиницы состоялось в январе 2023 года.

«Технологическое присоединение подобных объектов мы всегда держим на особом контроле, так как гостиницы необходимы городу для развития туристической инфраструктуры. Благодаря выполненным мероприятиям первый пятизвёздочный отель в Смоленске обеспечен надежным электроснабжением», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.