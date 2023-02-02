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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 10:06

Под Смоленском нетрезвый мужчина ударил сожительницу ножом в спину

Причиной стал конфликт на бытовой почве
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Под Смоленском нетрезвый мужчина ударил сожительницу ножом в спину.

Под Смоленском нетрезвый мужчина ударил сожительницу ножом в спину.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Руднянский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, который причинил тяжкий вред здоровью своей сожительнице. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в марте 2022 года нетрезвый мужчина в ходе ссоры ударил женщину ножом в спину.

Вину в совершенном преступлении подсудимый полностью признал и добровольно возместил моральный вред. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске посетитель торгового центра напал на 74-летнего охранника. Травмы квалифицировали как побои.