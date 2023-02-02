МЖД улучшила экологические показатели по итогам 2022 года благодаря модернизации объектов инженерной инфраструктуры. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Московской железной дороге реализуется ряд проектов для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Так, в 2022 году сброс недоочищенных стоков по полигону Московской железной дороги снизился на 22,3%. Таких показателей удалось достичь за счет вывода на проектную мощность реконструированных очистных сооружений на станции Смоленск-Сортировочный. Кроме того, в настоящее время завершается реконструкция промышленно-ливневых очистных сооружений на станции Курбакинская Курской области. Ввод в строй указанных объектов позволит полностью исключить сброс стоков на рельеф местности.

Также в 2022 году за счет перевода на электричество 3 угольных котельных на станциях Льгов-1 Курской области, Смоленск-Центральный, Манихино Московской области удалось снизить воздействие на атмосферу на 9,6 %.

Завершено строительство новых модульных газовых котельных в Курске и на станции Сухиничи Калужской области, которые в этом году будут сданы в эксплуатацию и заменят старые мазутные. Благодаря этому техногенное влияние на окружающую среду сократится еще на 7%.

Кроме того, в настоящее время ведется строительство газовых котельных на станциях Брянск-Льговский и Узловая Тульской области. Работы планируется завершить в 2023 году, что в будущем позволит сократить выбросы в атмосферу еще на 5,8 %.