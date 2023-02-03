Сериал про смоленских вампиров продлили на 3 сезон. Фото: пресс-служба администрации города.

Онлайн-кинотеатр START сообщил, что сериал «Вампиры средней полосы» продлён на третий сезон. Точная дата премьеры пока не названа, однако известно, что съёмки планируется начать этим летом.

Напомним, второй сезон фантастического сериала вышел в декабре прошлого года. Часть серий была отснята в Смоленске: актеры оказались в Лопатинском саду, возле Смоленской крепостной стены в районе башни Орёл и на Успенском мосту.

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