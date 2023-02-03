В Смоленске упростили оплату проезда в транспорте для льготников. Фото: пресс-служба администрации города.

Для льготных категорий пассажиров Смоленска расширили возможности оплаты проезда. Теперь помимо специальной транспортной карты, пенсионеры, студенты и школьники могут оформить свою банковскую карту «Мир» в качестве льготного проездного.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, чтобы зарегистрировать льготную карту, нужно обратиться в пункт продажи льготных транспортных карт. Понадобится паспорт, СНИЛС, подтверждающие льготу документы и банковская карта. Время привязки карты – не более нескольких минут.

Оплатить абонемент можно в любом банкомате или в приложении СберБанк Онлайн. Эта процедура аналогична пополнению транспортных карт.

Подключить услугу на банковскую карту МИР или приобрести транспортную карту на территории Смоленска можно:

МУТТП: Трамвайный проезд, д. 7

Режим работы: пн-пт 09:00–17:00

МУП «Автоколонна-1308»: ул. Шевченко, д. 77

Режим работы: пн-пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00

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