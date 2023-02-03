Две смоленские экс-чиновницы осуждены по делу о мошенничестве почти на 5 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смоленской области вынесли приговоры чиновницам, присвоившим 4,6 млн рублей из областного бюджета. Преступную схему начальника и главного специалиста Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Дорогобужского района выявили сотрудники регионального УФСБ.

Как сообщили в ведомстве, с 2016 по 2020 годы женщины предоставляли недостоверные сведения в профильный орган региональной власти. Таким образом они присвоили себе средства на общую сумму более 4,6 млн рублей. Деньги выделялись преподавателям муниципальных образовательных учреждений в качестве компенсации расходов на ЖКХ.

Также обвиняемые вносили ложные данные в реестр получателей компенсирующих выплат, увеличивая количество педагогических работников-льготников. Так они завышали объемы денежных средств, выделяемых из областного бюджета. Это позволило бывшим чиновницам вписывать в электронные реестры на перечисление выплат реквизиты собственных счетов.

О данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере». Руководителя организации приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее подчиненную – к 3 годам и 5 месяцам. Похищенные средства взысканы со злоумышленниц в счет возмещения материального ущерба.

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