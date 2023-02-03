2022 год стал успешным для инвестиций в золото. Фото: Виктор Гусейнов

Так, например, портфель физического золота состоятельных клиентов ВТБ по итогам 2022 года достиг 50 млрд рублей. За второе полугодие его объем вырос более чем в 1,5 раза.

Средний размер сделки в прошлом году составил рекордные 10 кг. Наибольший объем золотых слитков клиенты приобрели в декабре прошлого года – более 4 тонн, что на 20% больше, чем в ноябре.

«Золото в прошлом году стало хорошим «защитным» финансовым решением. Клиенты перекладывали средства в этот инструмент с точки зрения диверсификации активов и получения прибыли на длительном горизонте планирования. Часть слитков они предпочли оставить на хранении в банке – за второе полугодие «золотой» портфель прирос более чем в 1,5 раза. По мнению большинства экспертов, 2023 год будет успешным для этого инвестиционного актива. Есть несколько важных факторов, которые будут положительно влиять на его стоимость: увеличение спроса и покупки со стороны Центральных банков, растущий глобальный спрос на ювелирные изделия и ограниченное предложение со стороны золотодобывающих компаний. Поэтому инвестиции в золото в этом году могут быть интересной стратегией и для рисковых, так и для консервативных инвесторов», – прокомментировал Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ (ПАО).

Помимо физического золота, активно инвестируют в обезличенные металлические счета. По итогам 2022 года в банке открыто 45 тысяч таких счетов на 40 тонн драгметаллов.