В Смоленске ведут борьбу с парковкой на газоне. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается борьба с автомобилистами, которые паркуют свои машины в неположенном месте. Например, в качестве стоянки для своих транспортных средств многие использовали пешеходную и зелёную зоны, расположенные на проезде Маршала Конева, недалеко от Диализного центра и Госпиталя для ветеранов войн.

– Только за декабрь-январь на этом месте выявлено 92 нарушения. Специалистами управления муниципального контроля составлено 45 протоколов, 47 материалов направлено в ГИБДД, – сообщили в пресс-службе мэрии.

На этом месте было решено установить ограничительные столбики. Теперь машины не смогут проехать на стихийную парковку, что сделает безопасным движение пешеходов на этом участке улицы и сохранит в надлежащем виде зелёную зону.

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