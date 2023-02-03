Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 14:22

«Смоленскавтодор» ликвидирует последствия снегопада

Работы ведутся во всех районах города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
«Смоленскавтодор» ликвидирует последствия снегопада. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

«Смоленскавтодор» ликвидирует последствия снегопада. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

СОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядные организации ведут расчистку улиц после обильного снегопада в областном центре. Как сообщают в организации, в каждом районе города работает несколько комплексных дорожных машин, которые расчищают проезжую часть улиц.

Кроме того, ведется расчистка тротуаров и территорий возле остановок. Работы по вывозу снега с городских улиц проводятся в ночное время суток.

Читай также:

В Смоленске ведут борьбу с парковкой на газоне. На некоторых участках улиц устанавливают ограничительные столбики.