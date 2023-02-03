«Смоленскавтодор» ликвидирует последствия снегопада. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

СОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядные организации ведут расчистку улиц после обильного снегопада в областном центре. Как сообщают в организации, в каждом районе города работает несколько комплексных дорожных машин, которые расчищают проезжую часть улиц.

Кроме того, ведется расчистка тротуаров и территорий возле остановок. Работы по вывозу снега с городских улиц проводятся в ночное время суток.

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