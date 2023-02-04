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НовостиОбщество4 февраля 2023 6:08

Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 4 февраля

Столбики термометров опустятся до -7
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 4 февраля.

Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 4 февраля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу в Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, на большей части территории пройдет небольшой снег.На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует северной четверти 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -7°C…-2°C.

В Смоленске: -5°C…-3°C.

Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет расти.

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