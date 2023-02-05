В Смоленске ГИБДД проверит автомобилистов Заднепровского района.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В воскресенье, 5 февраля, сотрудники ГИБДД проведут «сплошные» проверки автомобилистов в Заднепровском районе Смоленска.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, дорожные полицейские будут дежурить на определенном участке и дороги и останавливать все транспортные средства.
Во время проверок будет оцениваться состояние каждого водителя. Особое внимание уделят наличию признаков опьянения.
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