Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 6:17

В Смоленске ГИБДД проверит автомобилистов Заднепровского района

Особое внимание уделят наличию признаков опьянения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске ГИБДД проверит автомобилистов Заднепровского района.

В Смоленске ГИБДД проверит автомобилистов Заднепровского района.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 5 февраля, сотрудники ГИБДД проведут «сплошные» проверки автомобилистов в Заднепровском районе Смоленска.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, дорожные полицейские будут дежурить на определенном участке и дороги и останавливать все транспортные средства.

Во время проверок будет оцениваться состояние каждого водителя. Особое внимание уделят наличию признаков опьянения.

Читай также:

Страшное ДТП с фурой произошло под Смоленском. На место происшествия выезжали спасатели.