В Смоленске «Квадра» устраняет аварию на сетях теплоснабжения. Фото: пресс-служба администрации города.

Специалисты ПАО «Квадра» приступили к устранению аварии на участках теплосетей по улицам Соболева и Коммунистической. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в настоящее время ведется демонтаж изношенного участка трубопровода на Соболева, а на Коммунистической осуществляется откачка воды из тепловых камер, чтобы определить место утечки теплоносителя.

Ориентировочное время завершения сварочных работ - 11.00. Затем начнется заполнение системы теплоносителем, полностью восстановить теплоснабжение планируется к 15.00.

Без тепла и горячей воды остались дома Заднепровского района, а также следующие адреса:

ул. Ленина, 6/1, 8б, 12а, 20, 21,

ул. Большая Советская, 13, 17/1, 19/2, 20, 22, 23/8, 24, 25/19, 27/20, 28/16, 29/1, 33, 35, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1

ул. Докучаева, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

ул. Тухачевского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ул. Маршала Жукова, 2/1, 9, 13

ул. Коммунистическая, 1/9, 3, 5, 5а, 13, 15/2, 17, 21, 22

ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б

ул. Войкова, 2, 3, 5

ул. Кашена, 3, 8

ул. Ново-Ленинградская, 4, 5,6а,7, 7а,9,17,19

ул. Ново-Московская, 2/8, 9

ул. Большая Советская, 4

ул. Соболева, 1

ул. Беляева, 4а,

ул. Садовая, 4

ул. Студенческая, 3

ул. Большая Краснофлотская, 1а, 3, 5, 7, 9

Колхозная пл., 5а, 6, 8

Читай также:

В Смоленске ГИБДД проверит автомобилистов Заднепровского района. Особое внимание уделят наличию признаков опьянения.