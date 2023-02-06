Жесткое ДТП произошло на проспекте Гагарина в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

5 февраля смоляне сообщили о серьезном ДТП, произошедшем возле бассейна на проспекте Гагарина.

По словам очевидцев, водитель «Опеля» находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в манипулятор.

На место происшествия выезжала скорая помощь. Водитель и пассажирка автомобиля не пострадали:

– Все живы, у девушки чуть бровь рассекло, водитель цел. Были пристёгнуты оба. Манипулятор стоял на 1.5 полосы припаркованный, парень не успел среагировать вовремя, – рассказывают смоляне.

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