Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 февраля 2023 5:04

Жесткое ДТП произошло на проспекте Гагарина в Смоленске

По словам очевидцев, виновник аварии находился в нетрезвом состоянии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Жесткое ДТП произошло на проспекте Гагарина в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Жесткое ДТП произошло на проспекте Гагарина в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

5 февраля смоляне сообщили о серьезном ДТП, произошедшем возле бассейна на проспекте Гагарина.

По словам очевидцев, водитель «Опеля» находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в манипулятор.

На место происшествия выезжала скорая помощь. Водитель и пассажирка автомобиля не пострадали:

– Все живы, у девушки чуть бровь рассекло, водитель цел. Были пристёгнуты оба. Манипулятор стоял на 1.5 полосы припаркованный, парень не успел среагировать вовремя, – рассказывают смоляне.

Читай также:

Страшное ДТП с фурой произошло под Смоленском. На место происшествия выезжали спасатели.