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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 6:20

В Смоленске жители Миловидово устроили массовую драку

Об инциденте сообщили смоляне в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске жители Миловидово устроили массовую драку. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В Смоленске жители Миловидово устроили массовую драку. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В социальной сети смоляне рассказали о массовой драке возле супермаркета в посёлке Миловидово. Инцидент произошёл 5 февраля.

– Пока некоторые смоляне замерзают в своих квартирах из-за коммунальной аварии, жители Миловидово согреваются в «гладиаторском бою, – прокомментировал автор поста.

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