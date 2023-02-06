В Смоленске жители Миловидово устроили массовую драку. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В социальной сети смоляне рассказали о массовой драке возле супермаркета в посёлке Миловидово. Инцидент произошёл 5 февраля.

– Пока некоторые смоляне замерзают в своих квартирах из-за коммунальной аварии, жители Миловидово согреваются в «гладиаторском бою, – прокомментировал автор поста.

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