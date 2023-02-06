В Смоленской области началась Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта

Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

– Каждый мечтает о красивой улыбке или хотя бы о здоровых беспроблемных зубах. И не секрет, что красивые и здоровые зубы – результат работы над собой. Даже полностью вылечив, отбелив или выровняв зубы однажды, есть шанс снова вернуть их в начальное состояние. Белоснежная улыбка говорит об аккуратности человека, о том, что он следит за собой, – говорит главный специалист-стоматолог Департамента Смоленской области по здравоохранению Евгений Анцупов.

По данным региональной статистики на 2022 год, распространенность кариеса у людей 35-44 лет составляет 99,5 процента. К 35 годам у пациентов стоматологических поликлиник кариесом повреждено три и более зубов. В среднем к 44 годам у людей запломбировано 6 зубов, а удалено пять. В то же время пародонтит обнаружен у 88 процентов пациентов, а патология слизистой оболочки рта диагностирована у 6 процентов пациентов 35-44 лет, сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Врачи призывают внимательно относиться к своему здоровью, правильно питаться, отказаться от алкоголя и табака и своевременно посещать врача.

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