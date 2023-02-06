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НовостиОбщество6 февраля 2023 6:31

В Смоленске полностью восстановили теплоснабжение домов после коммунальной аварии

Работы завершили только к вечеру
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске полностью восстановили теплоснабжение домов после коммунальной аварии. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске полностью восстановили теплоснабжение домов после коммунальной аварии. Фото: пресс-служба администрации города.

В 21.30 5 февраля ремонтные работы на 2-х участках – на улице Соболева и на пересечении улиц Докучаева и Коммунистическая – были полностью завершены.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, коммунальная авария ликвидирована, теплоноситель подан, горячая вода и теплоснабжение восстановлено в полном объеме.

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