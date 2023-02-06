Дополнительные условия созданы для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Вязьма в Смоленской области

Фото: ОАО "РЖД".

В рамках комплексной программы по формированию доступной среды на вокзале Вязьма созданы дополнительные условия для маломобильных групп населения.

Так, железнодорожники установили специализированную кассу с заниженным окном, в навигации разместили информационные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров. В конце 2022 года для людей с ограниченными возможностями передвижения в здании вокзала была оборудована санитарная комната.

Фото: ОАО "РЖД".

Кроме того, на вокзале Вязьма предоставляются услуги по сопровождению и оказанию помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья. Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00 (доб. 1). Заявку можно оставить не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг. Более подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД».