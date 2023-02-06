Более 300 смолян приняли участие в чемпионате по спортивному ориентированию. Фото: управление физической культуры и спорта Смоленска.

5 февраля на территории СОК "Смена" состоялся чемпионат и первенство города Смоленска по спортивному ориентированию на лыжах. В спортивном мероприятии приняли участие более 300 человек.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами Управления физической культуры и спорта администрации Смоленска.

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