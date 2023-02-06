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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:09

В Смоленске приступили к созданию опытных образцов нового российского самолета

Работы проходят на авиационном заводе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске приступили к созданию опытных образцов нового российского самолета. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В Смоленске приступили к созданию опытных образцов нового российского самолета. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

На двух площадках России приступили к созданию опытных образцов самолета новой отечественной марки «Ладога». Работы проходят на самарском заводе «Авиакор» и на Смоленском авиационном заводе.

Как рассказали в администрации города, новый отечественный образец сможет вмещать на борту 44 пассажира и перевозить их на расстояние до 2300 км при нагрузке в 4 тонны.

Рассчитывается, что самолет сможет заменить Ан-24 и Як-40, которые используются в отдаленных регионах с затрудненной транспортной доступностью.

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