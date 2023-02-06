В Смоленскэнерго подведены итоги Года охраны труда

Фото предоставлено Смоленскэнерго.

2022 год в ПАО «Россети Центр» был объявлен Годом охраны труда. Смоленский филиал компании в течение года направил 77,7 млн рублей на выполнение мероприятий по снижению рисков производственного травматизма, выполнению требований нормативно-правовых актов по охране труда, улучшение санитарно-бытовых условий персонала. На 235 рабочих местах была проведена специальная оценка условий труда в соответствии с действующим законодательством. 2 179 сотрудников прошли обучение безопасным методам ведения работ, повышение знаний в области охраны труда и техники безопасности. В центральной комиссии филиала проверку знаний прошли 249 руководителей и специалистов филиала, в комиссиях подразделений – более 2 500 работников.

Осенью в филиале по итогам прошедшего творческого конкурса среди сотрудников «Просто о самом важном» выпущен сборник лучших работ. Участники конкурса провели очное обсуждение проблемы электробезопасности со всеми сотрудниками своего подразделения, и по его результатам каждое подразделение создало коллективную письменную творческую работу о своей безопасной работе в энергокомпании и важности концепции «Нулевого травматизма» в виде рассказа, сказки, стихотворения, презентации, в понятной и доступной форме объясняющих работу в области нулевого травматизма.

В ходе дней открытых дверей, прошедших в 19-ти районах электрических сетей осенью 2022 года, более 450 детей сотрудников познакомились с профессией своих родителей.

В ноябре для руководителей структурных подразделений всех районов области прошла Стратегическая сессия по реализации Концепции нулевого травматизма. Программа мероприятия включала лекции, работу в группах, деловые игры с разбором кейсов, «мозговой штурм», подробное обсуждение процесса внедрения Концепции, мотивацию лидерской позиции в вопросах безопасного труда и тренировку умения видеть системные причины и последствия несоблюдения требований безопасности.

«В прошлом году я неоднократно встречался с коллективами всех районов электрических сетей, чтобы обсудить с персоналом тему обеспечения безопасности труда и охраны здоровья. В августе провел встречу с уполномоченными по охране труда, которые осуществляют общественный контроль за обеспечением безопасных и здоровых условий труда на производстве и обучение работников безопасным приемам труда. Мы провели творческий конкурс, познакомили детей сотрудников с работой в энергокомпании, в течение года прошли множество мероприятий по электробезопасности для жителей области», – отметил директор филиала Андрей Сорокин.