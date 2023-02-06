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НовостиОбщество6 февраля 2023 14:35

В Смоленске уборка снега ведется в круглосуточном режиме

Работы ведутся силами «Смоленскавтодора» и подрядных организаций
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске уборка снега ведется в круглосуточном режиме. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске уборка снега ведется в круглосуточном режиме. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Расчистка и обработка магистральных и второстепенных улиц Смоленска ведется в круглосуточном режиме с помощью комплексных дорожных машин. Кроме того, дорожники занимаются посыпкой тротуаров, остановок общественного транспорта и т.д.

Как сообщили в профильном департаменте, проводится работа и по вывозу снега с улиц. Сегодня работы запланированы на улицах Маршала Конева, Пржевальского, Колхозной площади и других.

Подрядные организации также проводят расчистку и обработку пешеходных лестниц в Смоленске.

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