В Смоленской области внедрят робота для быстрого вызова скорой помощи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В единую медицинскую службу «122» до конца июня внедрят цифрового речевого помощника для более быстрого вызова бригад скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский.

На своей странице в соцсетях глава региона отметил, что в 2022 году проведена модернизация этой смоленской региональной службы.

За счёт внедрения речевого помощника (робота), который на данный момент находится в стадии тестирования и обучения, появится возможность обрабатывать максимальное количество вызовов смолян в медучреждения в автоматическом режиме, без участия оператора, записываться на приём к врачу либо вызывать его на дом, и другое.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области началась Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Смоленские профилактологи рассказали о секретах здоровой улыбки.