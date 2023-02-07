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НовостиОбщество7 февраля 2023 4:53

В Смоленской области внедрят робота для быстрого вызова скорой помощи

Помощник будет запущен в эксплуатацию до конца июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области внедрят робота для быстрого вызова скорой помощи.

В Смоленской области внедрят робота для быстрого вызова скорой помощи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В единую медицинскую службу «122» до конца июня внедрят цифрового речевого помощника для более быстрого вызова бригад скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский.

На своей странице в соцсетях глава региона отметил, что в 2022 году проведена модернизация этой смоленской региональной службы.

За счёт внедрения речевого помощника (робота), который на данный момент находится в стадии тестирования и обучения, появится возможность обрабатывать максимальное количество вызовов смолян в медучреждения в автоматическом режиме, без участия оператора, записываться на приём к врачу либо вызывать его на дом, и другое.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области началась Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Смоленские профилактологи рассказали о секретах здоровой улыбки.