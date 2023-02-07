Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 7 февраля. Фото: Алёна Лавушкина.

Во вторник, 7 февраля, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём преимущественно без осадков. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области: местами до -14°С, днём -6…-1°С.

В Смоленске: -5…-3°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске уборка снега ведется в круглосуточном режиме. Работы ведутся силами «Смоленскавтодора» и подрядных организаций.